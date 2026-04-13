Osimhen için 5 veda!

G.Saray'ın sezon başında 75 milyon Euro bonservis ödediği Osimhen için Barcelona iddiası geldi. Fichajes'in haberine göre; Lewandowski'nin (37) ilerleyen yaşı ve yoğun maç takvimi nedeniyle kısa vadede fark yaratacak bir golcü arayışına başlayan Barcelona'da takımın genç süper starı Lamine Yamal, yönetimden Osimhen'in transfer edilmesini istedi. Africa FootRun haberine göreyse Jules Kounde'nin satışından 80 milyon Euro, Ferran Torres'ten 50, Frenkie de Jong'tan 45, Marc Casado'dan 20 milyon Euro bonservis sağlama planı olan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek Lewandowski'den 21 milyon Euro'yu bulan maaş geliri sağlayacak Barcelona, Osimhen için 100 milyon Euro'luk ödeme yapabilecek.
G.BİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA
Liverpool maçında kolu kırılan Osimhen dün tribündeydi. Taraftarın sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi. Sane'nin golünde büyük sevinç yaşadı.
Teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası Osimhen'in G.Birliği maçının kadrosunda olacağı müjdesini verdi. Buruk, Nijeryalı golcünün idmanlara başladığı bilgisini verip, "Hafta sonu kadroda olacak" diye konuştu.