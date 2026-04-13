Sakaryaspor küme düştü! 1. Lig’e veda eden 3. takım belli oldu

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 70'e yükseltti ve Amedspor'un beraberliği sonrası puan farkını 2'ye düşürdü.

Sakaryaspor ise 33 puanla kaldı ve matematiksel olarak ligde kalma ihtimali kalmadı.

Boluspor'un Sakaryaspor'dan 9 puan üstte olması ve ikili averajı da elinde bulundurması nedeniyle Sakaryaspor, 1. Lig'e veda etti.

Sakaryaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen diğer takımlar son sıradaki Adana Demirspor ile Hatayspor olmuşu.

1. Lig'e veda edecek son takım önümüzdeki haftalarda netleşecek.