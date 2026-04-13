Şampiyon biz olacağız

Okan Buruk, G.Saray'ın başına geçtiği 2022-23 sezonundan bu yana bir lig sezonunda 4 ve üzeri puan verdiği hocalar Selçuk İnan (2025-26), Fatih Tekke (2025-26) ve İsmail Kartal (2023-24) oldu. Tecrübeli hoca karşılaşma sonrası şöyle konuştu: Kendi sahamızdaydık. Kazanmalıydık. Puan farkını devam ettirebilme şansımız vardı. Kazanamadık. Avantaj yinebizde. Önde olan, birinciolan biziz. Bundan öncekisenelerde buna benzerşeyler yaşadık. Şampiyonyine biz olacağız.
FARKLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Bu hafta üst üste 3 maç oynamak bizi yordu. En kritik yer, 2-3 tane yarım oyuncumuz vardı. Yunus, Lang, Sara sakatlıkla oynadı. Osimhen'in olmaması zordu. Galatasaray'ın şampiyonlukyarışında ne kadariyi olduğu haftalar başlıyor. Önemli bir avantajı kaybettik. Hepimizin sinirlendiği yer burası. 5 maçı kazanıp şampiyon olacağız. Ben oyuncularıma, taraftarımızaçok inanıyorum. 3 senelik bölümde bunları yaşadık. Avantajları kaybettiğimiz de oldu. Farklı bir dönem başlıyor. Bu dönemi en iyi şekilde kullanacağız.
RAKİPLER AŞKA GELDİ Galatasaray, Kocaelispor ile RAMS Park'ta 1-1 berabere kaldı en yakın takipçileri mutluluklarını yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi. Puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe ile arada 4 puan farkın kaldığı Trabzonspor'dan sosyal medya paylaşımları geldi. Trabzonspor, Alanya ile berabere kaldıkları maçın ardından G.Saray'ın Abdülkerim ve Yunus'un gülerken fotoğrafını paylaşmasına aynı şekilde cevap verdi. Fırtına, genç oyuncu Ouali'nin güldüğü bir fotoğraf karesini "Limited edition" (Sınırlı baskı) ifadesine yer vererek bordo-mavi kalp emojileri ile kullandı. Fenerbahçe ise "Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar İnanFenerbahçe" diyerek şampiyonluk yarışına olan inancını ortaya koydu.
LUCESCU'YA SAYGI DURUŞU
G.Saray, 85 yaşında hayatını kaybeden, 2000'de UEFA Süper Kupası ve 2001-02'de lig şampiyonluğu yaşayarak kulübe üçüncü yıldızı kazandıran eski teknik direktörü Lucescu'yu unutmadı. Kocaeli maçı öncesinde kale arkası tribünde 'Seni unutmayacağız' yazılı pankart açıldı. Mücadele öncesinde stadyumda yer alan skorboardlarda efsane hoca için hazırlanan video yayınlandı.
'BUTARAFTARIHER ZAMANSEVECEĞİM'
Bu sezon G.Saray'dan 5 puan alan Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan maçtan sonra "Kimden gelirse gelsin, hiçbir saygısızlığa bulaşmadım. Hayatım boyunca da böyle de devam edeceğim" dedi. Taraftarın tepkisi içinse "Ben burada futbol oynadım. Yardımcı antrenörlük yaptım. Güzel günler geçirdim. Bu taraftarı her zaman seveceğim" diye konuştu.
TRİBÜNLERDEN İSRAİL'E PROTESTO
Filistin'de yapılan soykırımı sık sık gündeme getiren Galatasaray taraftarı, ABD ile İran'a saldırarak büyük bir savaşın başlamasına neden olan İsrail'e yine tepki gösterdi. Taraftarlar, kale arkasında "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" yazılı pankart açtı. Pankartta Siyonizm'i İsrail bayrağının renklerinde yazan taraftarlar, "O" harfini ise "Davut Yıldızı" simgesiyle vurguladı.