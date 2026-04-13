Samsunspor, 3 puanı 90+4’te aldı!

Süper Lig'in 29. haftasın Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+4. dakikada Sousa kaydetti. Eyüpspor'un tek sayısı ise 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş'tan geldi.
Maçın 61. dakikasında Eyüpspor'da Denis Radu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 39'a yükseltirken, Eyüpspor 22 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.