Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn: "Galibiyet çok önemliydi"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Karadeniz ekibinde yardımcı antrenör Sebastian Hahn, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Alınan 3 puan sebebiyle takımı kutlayan Hahn, özellikle ikinci yarıda güçlü oyun ortaya koyduklarının altını çizdi.

"REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

Hahn, "İkinci yarıda sahada karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet eminim hem camiamız hem de taraftarlarımız için çok önemliydi. Geçen maç yaşanan bir yenilgi vardı. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugün elde ettiğimiz bu değerli galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.