Sensiz olmuyor!

Trabzonspor, sakat olan Paul Onuachu'nun 'nun yokluğunu derinden hissediyor. Bordo-mavili takım, Nijeryalı yıldızın ligde forma giyemediği 4 maçın 3’ünde adeta çöktü. 2 beraberlik, 1 yenilgi sonucunda tam 7 puan yitirdi
Öne geçtiği maçta Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, zirve yarışında yara alırken golcüsü Paul Onuachu'yu da bir kez daha mumla aradı. Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızınınsahada olmadığı bir maçta daha kayıpyaşadı. Onuachu'nun sakatlığında, milli takımda ya da cezası nedeniyle ligde forma giyemediği 4 karşılaşmada Trabzonspor,2 beraberlik-1 yenilgiyle 7 puanı çimleregömerken sadece 1 kez kazanabildi. 22 golle krallık koltuğunda oturan 31 yaşındaki santrforunun sahada olduğu maçlarda ise tablo ters işliyor. Trabzonspor, Paul Onuachu'nun gol attığı 18 müsabakada 13 galibiyet-4 beraberlik-1 mağlubiyet elde ederek hanesine tam 43 puan yazdırdı. 2.01'lik devforvet, takımınınhücum gücündene kadar önemlibir rol üstlendiğinikanıtladı.
KAFAYLA DOKUZ GOLÜ VAR
Bu sezon ligde ağları 22 kez havalandıran Onuachu, 9'unu kafa vuruşuyla filelere yolladı. Yüzde 30'luk pozisyonu gole çevirme karnesiyle de adından söz ettirdi.
ONUACHU YOK KAHIR VAR Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Alanyaspor deplasmanından alınan beraberliğin kritik bir kayıp olduğunu belirtti ve manşetlerinde bunu başlıklarına yansıttı. Taka Gazetesi, "Onuachuyoksa kahır var!" derken, Son Nokta Gazetesi, "Fırtına bu kez esemedi" ifadesini kullandı. Günebakış Gazetesi ise, "Oldumu şimdi?" başlığıyla G.Saray karşısında alınan galibiyet sonrası bu beraberliğin zirvede yara açtığına vurgu yaptı.