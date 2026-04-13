Sensiz olmuyor!

Giriş Tarihi: 13.04.2026

Trabzonspor, sakat olan Paul Onuachu'nun 'nun yokluğunu derinden hissediyor. Bordo-mavili takım, Nijeryalı yıldızın ligde forma giyemediği 4 maçın 3’ünde adeta çöktü. 2 beraberlik, 1 yenilgi sonucunda tam 7 puan yitirdi

YUNUS EMRE SEL
Öne geçtiği maçta Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, zirve yarışında yara alırken golcüsü Paul Onuachu'yu da bir kez daha mumla aradı. Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızının sahada olmadığı bir maçta daha kayıp yaşadı. Onuachu'nun sakatlığında, milli takımda ya da cezası nedeniyle ligde forma giyemediği 4 karşılaşmada Trabzonspor, 2 beraberlik-1 yenilgiyle 7 puanı çimlere gömerken sadece 1 kez kazanabildi. 22 golle krallık koltuğunda oturan 31 yaşındaki santrforunun sahada olduğu maçlarda ise tablo ters işliyor. Trabzonspor, Paul Onuachu'nun gol attığı 18 müsabakada 13 galibiyet-4 beraberlik-1 mağlubiyet elde ederek hanesine tam 43 puan yazdırdı. 2.01'lik dev forvet, takımının hücum gücünde ne kadar önemli bir rol üstlendiğini kanıtladı.

KAFAYLA DOKUZ GOLÜ VAR
Bu sezon ligde ağları 22 kez havalandıran Onuachu, 9'unu kafa vuruşuyla filelere yolladı. Yüzde 30'luk pozisyonu gole çevirme karnesiyle de adından söz ettirdi.

ONUACHU YOK KAHIR VAR
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Alanyaspor deplasmanından alınan beraberliğin kritik bir kayıp olduğunu belirtti ve manşetlerinde bunu başlıklarına yansıttı. Taka Gazetesi, "Onuachu yoksa kahır var!" derken, Son Nokta Gazetesi, "Fırtına bu kez esemedi" ifadesini kullandı. Günebakış Gazetesi ise, "Oldu mu şimdi?" başlığıyla G.Saray karşısında alınan galibiyet sonrası bu beraberliğin zirvede yara açtığına vurgu yaptı.

