Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:09

Sivasspor'dan kaza açıklaması

Sivasspor Kulübü, İstanbulspor maçı öncesi stadyuma görevli olarak giderken kaza geçiren altyapı futbolcularının karıştığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor Kulübü, İstanbulspor maçı öncesi kaza yapan altyapı sporcularının karıştığı kazayla ilgili açıklama yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bugün kulüp tesislerimiz önünde meydana gelen trafik kazasında, altyapımızda forma giyen U13 takımımıza mensup 4 sporcumuzun içinde bulunduğu araç kazaya karışmıştır. İstanbulspor karşılaşması öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında tesislerimize doğru hareket halinde olan sporcularımızın sağlık durumları, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından yakından takip altına alınmıştır. İlk müdahaleleri yapılan oyuncularımızın genel sağlık durumlarıyla ilgili detaylı kontroller sürmekte olup, kulübümüz süreci titizlikle takip etmektedir. Sporcularımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle başta sporcularımız olmak üzere ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri tarafımızca yapılmaya devam edecektir."

