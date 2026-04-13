Son çırpınış

Beşiktaş'ta kanatlar gelecek sezon için alarm veriyor. Kanat oyuncularının ligin kalan haftaları ve kupada vereceği performans sadece takımın sıralamadaki yerini değil kendi geleceklerini de belirleyecek
Beşiktaş'ta kanat oyuncularının kaderini kalan maçlar belirleyecek… Antalyaspor maçına gelene kadar bu bölgede forma giyen isimlerden verim alınamıyordu. Cerny, son golünü 10 maç önceKonyaspor'a attı. Bu süreçte yalnızca 2 asist yapabildi. MilotRashica ligdeki tek golünü 13hafta önce oynanan ÇaykurRizespor karşılaşmasındabuldu. Toure, en son 12 maçönce Kayseri ağlarını havalandırırken,Cengiz Ünder,Antalya önünde asistyaptı ancak gol sevincini10 maç önceEyüpspor'a karşıyaşadı. Jota Silva 14 haftalık sessizliğini Antalya karşısında bozdu. Jota, Toure ve Cengiz opsiyonu bulunan isimler. Jota'nın 17 milyonEuro'luk opsiyonununkullanılması mümkün görünmüyor.Cengiz için 5 milyonEuro olan bedel ise düşürüldüğütakdirde değerlendirilecek. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Rashica gözden çıkarılmış durumda.