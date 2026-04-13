Son dakika haberi: Gaziantep FK’de Burak Yılmaz istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"BAŞKANA VERDİĞİM SÖZLERDEN DOLAYI KALDIM"

Açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum.

Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Terbiyesizlik yapıldı bana, hepsini sineye çektim. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım." dedi. (beIN SPORTS)