Süper Lig'de 29. hafta sona erdi!
Giriş Tarihi: 13.04.2026 22:39

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile berabere kalırken, Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u farklı yendi. Şampiyonluk yarışında puan farkı 2'ye indi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 32 gol atıldı. Lider Galatasaray, evinde karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında puan kaybı yaşadı. Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor'u 4 golle geçti.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 68'e yükseltirken, Fenerbahçe 66 puana çıktı. Trabzonspor ise 64 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.

Ligde 29. hafta maçları ve sonuçları:

Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2
Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 0
Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1
Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4
Konyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0
Göztepe: 3 - Kasımpaşa: 3
Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 1
Çaykur Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 1
Eyüpspor: 1 - Samsunspor: 2

