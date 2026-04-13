Süper Lig’de 29. hafta sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 32 gol atıldı. Lider Galatasaray, evinde karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında puan kaybı yaşadı. Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor'u 4 golle geçti.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 68'e yükseltirken, Fenerbahçe 66 puana çıktı. Trabzonspor ise 64 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.

Ligde 29. hafta maçları ve sonuçları:



Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2

Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 0

Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4

Konyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Göztepe: 3 - Kasımpaşa: 3

Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 1

Çaykur Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 1

Eyüpspor: 1 - Samsunspor: 2