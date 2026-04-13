Trabzonspor’da Onuachu’nun eksikliği hissediliyor!

Onuachu'nun sakatlığında, milli takımda ya da cezası nedeniyle ligde forma giyemediği 4 karşılaşmada Trabzonspor, 2 beraberlik-1 yenilgiyle 7 puanı çimlere gömerken sadece 1 kez kazanabildi. 22 golle krallık koltuğunda oturan 31 yaşındaki santrforunun sahada olduğu maçlarda ise tablo ters işliyor. Trabzonspor, Paul Onuachu'nun gol attığı 18 müsabakada 13 galibiyet-4 beraberlik-1 mağlubiyet elde ederek hanesine tam 43 puan yazdırdı. 2.01'lik dev forvet, takımının hücum gücünde ne kadar önemli bir rol üstlendiğini kanıtladı.

KAFAYLA 9 GOLÜ VAR

Bu sezon ligde ağları 22 kez havalandıran Onuachu, 9'unu kafa vuruşuyla filelere yolladı. Yüzde 30'luk pozisyonu gole çevirme karnesiyle de adından söz ettirdi.