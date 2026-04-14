Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ertan Torunoğulları: Federasyonumuzu ziyaret ettik
Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:43

Ertan Torunoğulları: Federasyonumuzu ziyaret ettik

  • ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Kırıkkale'deki spor salonu açılışında açıklamalar yaptı.

Torunoğulları, Galatasaray ile olan puan farkının 2'ye düşmesi hakkında "Bizim için sevindirici bir olay. Maç maç gidiyoruz. Takımımıza, hocamıza inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz." dedi.

Torunoğulları ayrıca "Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları konuştuk, tartıştık. Takipteyiz. Sürekli kontak halindeyiz federasyonla. Sadece Fenerbahçe değil, tüm takımlarımız, küme düşme hattı da zorlaşıyor. İnşallah tüm takımlarımız için sorunsuz hafta diliyoruz. İnşallah öyle olur." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz