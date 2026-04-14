Erzurumspor Süper Lig’in kapısına dayandı

TRENDYOL 1. Lig'in 35. haftasında lider Erzurumspor, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir adım attı.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında Gökhan Akkan, kendi kalesine gol atınca ev sahibi 1-0 öne geçti. 43'te Eren Tozlu, sonucu belirleyen golü kaydetti. Öte yandan Erzurumspor kalecisi Matıja Orbanıc, 14. dakikada bir pozisyonda direğe çarparak sakatlandı ve kolunda kırık şüphesiyle ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Dadaşlar puanını 78'e yükseltti. Bolu ise 42 puanda kaldı. 5 maçtır kaybetmeyen mavi-beyazlılar, önümüzdeki hafta deplasmanda Bodrum FK'dan 1 puan bile alsa Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
Diğer sonuçlar: Sivassporİstanbulspor: 1-3, AmedÜmraniye: 2-2.