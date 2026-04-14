F.Bahçe’yi havaya G.Saray soktu

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray'ın Kocaeli beraberliği sonrası, F.Bahçe'de şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Ne dersiniz bu gelişmelere?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray hâlâ direksiyonda otursa bile Kocaelispor'a kaybettiği iki puan sonrası psikolojik üstünlük konusunda F.Bahçe çok büyük moral yakaladı. Başkan Dursun Özbek'e bir şey hatırlatmak istiyorum; Sayın Özbek siz, Duygun Yarsuvat yönetiminde mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı yaptınız. Göreve geldiğinizde Prandelli'yi gönderip Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına geçirdiniz. Ben size Okan Buruk'u gönderin demiyorum. Ama o gün yönetim olarak kritik ve çok önemli bir karar ald-ı nız. Dışarıdan Ali Dürüst ile Abdurrahim Albayrak'ı Florya'ya destek vermeleri konusunda görevlendirdiniz. Bu ikili, Hamza Hamzaoğlu'nun sadece takımla uğraşmasını sağlayıp dış etkenlerden G.Saray'ın etkilenmemesi için resmen dalgakıran görevi yaptılar. Zaman varken 26. şampiyonluk için yapacağınız en doğru hamle, Dürüst-Albayrak ikilisini göreve getirmek olur. Okan Buruk'un da bu dağılmışlığında bu tecrübeli ikiliye ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Hâlâ şampiyonluk yarışında G.Saray, daha avantajlı. Çünkü F.Bahçe derbisini sahasında oynayacak. F.Bahçe ise üst üste Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarındaki 5 puanlık kayıpla büyük yara almış, yarıştan uzaklaşmıştı. Ama şimdi bir şans doğdu. Herkesin kafası derbide ama F.Bahçe ve G.Saray'ın bir önceki maçlarını da göz ardı etmemeleri gerekir. Trabzonspor ise Alanya'yı geçseydi, onlar da çok özel bir havaya gireceklerdi.

BÜLENT TİMURLENK: G.Saray'ın son 3 maçta kaybettiği 5 puandan daha fazla F.Bahçe'yi ümitlendiren, oynadığı kötü futbol. F.Bahçe hem derbi için G.Saray'ı gözüne kestirdi hem de bir taraftan kalan maçlarında da puan kaybı yapacağını düşünüyor. F.Bahçe'de Fransız Milli Takımı'nın iki ismi Guendouzi ve Kante'nin yarattığı farkı, Okan Buruk'un elindeki orta saha son 3 sezonda gözler önüne sermişti. Derbide çok faktör var. Ancak oyunun kalbi orta sahada, F.Bahçe daha formda.

GÜRCAN BİLGİÇ: Yaklaşık bir ay önce Fenerbahçe'nin 7'de 7 yapması halinde şampiyon olacağını yazdım. Bayağı da tepki aldı, sevgili Levent Tüzemen bile bana çattı. Şöyle haklılardı; Galatasaray'ın sekiz maçı vardı. Ancak kendi takımlarını doğru analiz edemediler. Oyuncu grubundaki enerji eksikliği her maç kendini gösteriyordu. Trabzon'da da zirveye çıktı. Buna Osimhen'i de ekleyin. Karar 26 Nisan'da Seyrantepe'de verilecek. G.Saray, Trabzonspor'un rüzgârına da kapılır, 3. sırada kalırsa şaşırmayın.



BURUK'UN PANİĞİNİ ANCAK TERİM BİTİRİR

ÖZBOSTAN: Galatasaray'da bu kadar fazla gelgitin olmasının temel nedeni ne olabilir? Tamamen suçlu Okan Buruk mu? Bir doymuşluk mu var?

TÜZEMEN: G.Saray'ın bu hale gelmesinin baş sorumlusu Okan Buruk. Maalesef ders almayı kendine yediremiyor. Derin bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Göztepe maçı sonrası Kocaelispor'a yönelik yaptığı 'intikam' söylemleri, maalesef ters tepti. Çünkü rakibi uyandırdı, hırslandırdı. Ayrıca Fatih Tekke'ye duran top konusunda laf atması, ardından gazeteci Kaya Temel'e kadroyu sızdırdığı için 'Hain' demesi, Okan hoca adına tam bir akıl tutulmasıydı. Okan hocanın yerinde olsam, bu tür finalleri defalarca oynamış eski hocası Fatih Terim'den destek alırım. Hatırlatayım, İsmail Kartal'lı F.Bahçe'ye G.Saray evinde yenildiğinde Okan hoca yaşadığı paniği, Terim ile yaptığı görüşmeden sonra atlatmıştı. Buruk'un, Fatih Terim'in aklına ve desteğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

ÜRÜNDÜL: 3 sene şampiyon olmuş bir teknik direktör bu sezon da hâlâ en şanslı durumdaysa, bu kadar ağır eleştirilere hedef olmasını da doğru bulmuyorum. Bir takım hiç sürpriz puan kaybı yaşamayacak diye bir olay dünyanın hiçbir liginde yok.

BİLGİÇ: Geçen üç sezonda, ne zaman krizin eşiğine gelseler, bizler hakem kararlarını tartıştık. Bunun üstü, Dursun Özbek ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen konuşmanın "Sakın ha" ünlemi ile sonlanmasıydı. Yönetim her kayıp puanın ardından hakemleri hedef gösterdi, baskısını artırdı. Okan hoca da bu konuda sözlerini sakınmadı. Çünkü işler iyi gitmiyordu. Osimhen "tamam" ama İcardi ortalarda yoktu. Şampiyonlar Ligi trafiği sert geçiyordu, dolayısıyla lige yansımaları vardı. Osimhen sakatlandığında oyuna İcardi değil de Lang girdiğinde, vazo da kırıldı. Önde baskıyı en iyi yapan takım, bu kez hedefsiz kaldı. Tek silahının duran toplar veya hakemin takdiri olduğunu görüyor Okan hoca.

TİMURLENK: Evinde Liverpool'u yendikten sonra G.Saray sezonu kapatmışçasına teknik kadrosu, futbolcusuyla taraftarına saç baş yolduruyor. Trabzon'da "Ağrılarım var" deyip 45'te oyundan çıkan Torreira'nın kafası çok karışık. Kaptan Abdülkerim'in "Daha fazla sorumluluk almaları gerekenler var" diyerek kimlere ateş ettiği ortada. Okan Buruk, İzmir'de şansının yardımıyla kazandı. Maçları sahada oynar ama önce soyunma odasında kazanırsın. Okan Buruk, soyunma odasını kaybetmiş gibi görünüyor. Bunu tekzip etmek istiyorsa yapacağı yer basın toplantısı değil, kalan 5 maçın ta kendisi.



OSİMHEN VE ONUACHU'NUN MUADİLİ YOK



ÖZBOSTAN: Trabzonspor'da Onuachu yoksa bordo-mavili takım tıkanıyor. Bir oyuncuya dayalı düzeni teknik adamlar göremiyor mu? Ona göre önlem almaları gerekmiyor mu? Aynı sorunu Galatasaray da yaşıyor.

TÜZEMEN: Futbolda atanla tutan çok değerli. G.Saray, uzun süredir Osimhen'in yokluğunu damarlarına kadar hissediyor. Trabzonspor eğer Onuachu'yu Alanya karşısında oynatabilseydi iddia ediyorum, maçı kazanırdı. G.Saray'da Osimhen'in, Trabzon'da da Onuachu'nun yerini dolduracak golcüler yok. Maalesef Okan Buruk, sırtını Osimhen'e o kadar fazla dayadı ki İcardi ile Nijeryalı golcünün eksikliğinde yeterince ilgilenmeyi bile düşünmedi.

ÜRÜNDÜL: Hiçbir zaman bir takım, tek oyuncuya endeksli olmaz ama en önemli oyuncunun eksikliği de tabii ki hissedilir. Osimhen'in yokluğu nasıl G.Saray'da hissedilirse Onuachu da öyle. Trabzonspor'un zaten iki rakibine karşı kadrosu daha kısıtlı. Bunu da kabul etmek lazım. Onun için Alanya maçındaki beraberlik önemli bir kayıp. Ancak sürpriz olarak da görmüyorum.

BİLGİÇ: Fatih Tekke yeni ve genç bir takım kurdu. Yapılanmaları ve gelişmeleri sürüyor. Onauchu bu süreçteki sıkıntıları çözen faktördü. Aslında Onuachu varken bile sorunları devam ediyordu. Alanya maçına ise içleri boşalmış halde geldiler. Çünkü öyle bir Galatasaray galibiyeti aldılar ki mental olarak zirveyi gördüler. Genç takımlar bu durumlarda hep ilk maçlarda düşüş yaşar.

TİMURLENK: '11 kişiyle oynanan bir oyunda bir adama dayalı düzen olmamalı' dense de futbol tarihi bunun örnekleriyle dolu. Barcelona'nin, en iyi kadrolarıyla Messi'yi aradığı maçlar oldu. Roy Keane sakatlandı, United şampiyonluğu Arsenal'e kaptırdı. Osimhen ve Onuachu'nun muadilleri bırakın takımlarında, ligde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yok. Herkes sanırım mutabıktır, Osimhen ve Onuachu sahada olsa hafta sonunda G.Saray da kazanırdı, Trabzon da.



KAYSERİ VE KAYSERİ VE G.BİRLİĞİ DÜŞMEZ



ÖZBOSTAN: Küme düşme hattında durum çok kritik. Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Eyüp ve Karagümrük bakıldığı zaman en dikkat çeken ekipler. Kimler küme düşer?

TÜZEMEN: Karagümrük eğer sürprizler yapabilirse ligde kalır ama düşme konusunda çanlar ilk olarak onlar için çalıyor. Kasımpaşa ve Antalya'nın kümede kalabileceğine inanıyorum. Kayserispor'un da bir fikstür avantajı var. G.Birliği ile Eyüpspor çok zorlu maçlar oynayacaklar.

ÜRÜNDÜL: Karagümrük, Eyüp, Kayseri ve G.Birliği'nden bir tanesi kurtulacak. Kurtulmaya yakın iki aday, Kayseri ve G.Birliği.

BİLGİÇ: Karagümrük dışındaki 4 takım, kaybetseler bile direnç gösteriyorlar. Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi ve diğer ustalarını devreye soktu. İyi savunurlarsa, puan alırlar. G.Birliği'nin G.Saray maçı, Volkan Demirel dönemi için ekstra puan vadediyor. Yenilmezlerse, lige tırnaklarını geçirirler. Yine de düşme hattının; Karagümrük, Eyüp ve Kayserispor dizilişinin değişmeyeceğini düşünüyorum.