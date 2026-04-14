Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi! Antrenmana çıktı...
Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:56

Fenerbahçe, 30. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş da takımla birlikte çalıştı.

DHA
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 3 Nisan'da hakkında tahliye kararı verilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugünkü (Salı) antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz