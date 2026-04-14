Gaziantep FK’de Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi!

Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:52 Son Güncelleme: 14.04.2026 15:56

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

