Gaziantep FK’de Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Burak Yılmaz ile resmen ayrıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.