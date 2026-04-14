Hoffenheim, Ozan Kabak’ın sözleşmesini uzattı!

"KULÜBÜM BANA BÜYÜK GÜVEN DUYDU"

Ozan Kabak sözleşmesinin uzatmasının ardında şu ifadeleri kullandı "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum."

2022'den bu yana Hoffenheim forması giyen Ozan, 21 müsabakaya çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.