Rizespor kazandı, Burak Yılmaz istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın 23. dakikasında Gaziantep, Bayo'nun golüyle öne geçti. İkinci devre beraberliği arayan Karadeniz ekibi, 79'da Laçi ile golü buldu. 2 dakika sonra bu kez de Ali Sowe fileleri havalandırıp Recep Uçar'ın takımına galibiyeti getirdi. Rizespor, 2 müsabaka ardından kazanarak nefes aldı. Gaziantep'te ise teknik direktör Burak Yılmaz istifa etti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevini bıraktığını açıkladı. 40 yaşındaki hoca, "Bu hakemler, bu MHK Başkanı kötü. Niye gitmiyor, nedir bu dokunulmazlığı? İstifa ediyorum. Bıktım çünkü. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olanın da küme düşenin de içine sinmez" dedi. Gaziantep'e çok kırgın olduğunu da belirtirken, "Para almıyorum, çok cüzi bir rakam alıyorum. Başkana bir söz verdim ve sözün esiri oldum. Onu bırakmayacağımı söylemiştim. Ama artık burama geldi" ifadelerini kullandı.