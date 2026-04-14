Söylentiler asılsız, tek hedefimiz G.Saray

HAFTA sonu Galatasaray'ı konuk edecek Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Volkan Demirel hakkında çıkan ayrılık iddialarını yalanlayan Çakmak, "Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz. Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak. Galatasaray müsabakasında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak" ifadelerini kullandı.

