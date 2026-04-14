Trabzonspor’da Muçi ve Batagov dönüyor!

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki isim Arseniy Batagov ve Ernest Muçi ile ilgili beklenen olumlu haber geldi.

Her iki oyuncunun da sakatlığını tamamen atlattığı ve bu hafta içerisinde tam anlamıyla takımla çalışacakları belirtildi.

BATAGOV KULÜBEYE MUÇİ 11'E

Batagov'un yokluğunda Savic-Nwaiwu ikilisinin iyi bir görüntü sergilemesine karşın, Ernest Muçi'nin yokluğunda Trabzonspor'un ofansif gücünde önemli sıkıntılar dikkat çekti. Ukraynalı stoperin Başakşehir karşısında kulübede olması beklenirken teknik direktör Fatih Tekke, Arnavut oyun kurucu Muçi'yi direkt 11'de sahaya sürecek.