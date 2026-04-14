Trabzonspor’da tribün alarmı!

Galatasaray maçında meydana gelen tribün olayları nedeniyle Trabzonspor'un tam 39 bin taraftarına ceza verilmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Bordo-mavili kulübün yetkilileri bu benzeri görülmemiş cezaya resmi olarak itirazda bulunurken gözler TFF Tahkim Kurulu'nun vereceği nihai karara çevrildi. Trabzonspor'un bu konu hakkında çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalarını yürüttüğü bildirildi.

Tahkim Kurulu yapılan itirazı reddeder ve cezayı onaylarsa yönetim de tribünlerin boş kalmaması için tarihi bir hamlede bulunacak. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir viraj olan pazar günkü Başakşehir maçına kadın ve çocuk taraftarları ücretsiz getirecek ve tüm okulları da karşılaşamaya davet edecek.