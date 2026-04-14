Trabzonspor’da tribün alarmı!

Giriş Tarihi: 14.04.2026 08:52

Trabzonspor Kulübü, Tahkim Kurulu'nun son kararına göre tribünlerin boş kalmaması için dikkat çeken bir hamlede bulunacak.

YUNUS EMRE SEL
Galatasaray maçında meydana gelen tribün olayları nedeniyle Trabzonspor'un tam 39 bin taraftarına ceza verilmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Bordo-mavili kulübün yetkilileri bu benzeri görülmemiş cezaya resmi olarak itirazda bulunurken gözler TFF Tahkim Kurulu'nun vereceği nihai karara çevrildi. Trabzonspor'un bu konu hakkında çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalarını yürüttüğü bildirildi.

Tahkim Kurulu yapılan itirazı reddeder ve cezayı onaylarsa yönetim de tribünlerin boş kalmaması için tarihi bir hamlede bulunacak. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir viraj olan pazar günkü Başakşehir maçına kadın ve çocuk taraftarları ücretsiz getirecek ve tüm okulları da karşılaşamaya davet edecek.

