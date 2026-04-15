Adem Köz: "Stadın taşınması gündemimizde yok"





"STADIN GÜÇLENDİRİLMESİ KULÜBÜN HAYATİ BİR KONUSU"

Güçlendirme çalışmalarıyla ilgili de konuşan Köz, "Güçlendirme ve kapasite artırma konuları kapsamlı bir süreç. Bununla ilgili Fenerbahçe kurumsal olarak geçmişiyle birlikte hareket ediyor, biz de bunu devam ettiriyoruz. Deprem ve Emniyet Yönetmelikleri'ne karşı stadımız tam güvenilir bir ortamda. Stadın büyütülmesi ile birlikte yeni ek tedbirler alınması gerekiyor. Bunların hepsiyle birlikte projelendirmesi devam ediyor. Bu kulübün hayati bir konusu. Maç takvimi ve diğer unsurlar göz önüne alınarak başlanması gereken bir husus olduğu için şu anda çalışmalarımız devam ediyor" cümlelerine yer verdi.



"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN BİLGİ BEKLENİYOR"

Adem Köz, yakın dönemde kale arkalarında test edilen ayakta tribün için açılır-kapanır koltuk uygulamasına dair son durumu da şu sözlerle paylaştı:

"Bizimle beraber Beşiktaş, Göztepe gibi takımlar da bu müracaatı yaptılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz daha net bir cevap vermemiş durumda. Teknik incelemelerinin yapılıp tahliye ve diğer konularda teknik şartnameleri bitirmediklerinden dolayı net bir cevap gelmedi. Sadece bizlik bir olay değil, verilecek karar Türkiye'nin tüm statlarında geçerli olacağı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bilgi beklenmektedir. Konu şu an itibarıyla beklemede."



"İNSAN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ"

Stadyumda yapılan teknik incelemelerde hangi risklerin tespit edildiğine yönelik ise sarı-lacivertli yönetim kurulu üyesi, "Verilen raporlar doğrultusunda stadımız gayet güvenli durumda. Deplasmanda kalp krizi nedeniyle Koray Şener kardeşimizi kaybetmiştik. Bu nedenle insan güvenliği konusunda çok hassasız. Herhangi bir taraftarımızın ani bir rahatsızlığı durumunda stat güvenliği, sağlık personelimiz anında müdahale ediyor. Bununla ilgili tüm teçhizatlara haiziz. Tüm hazırlıklarımız gayet iyi" şeklinde konuştu.



"BAŞKA BİR STATTA MAÇ YAPMA DURUMU OLMAYACAĞI SÖYLENDİ"

Stadyum tadilatı sırasında planlamanın nasıl yapıldığı sorusunu Adem Köz, 2000'li yıllarda yapılan inşaat çalışmalarından örnek vererek, "1999 ve 2000 yıllarında bizzat ben stat büyütme aşamasında şahit olmuştum. Aslında biz stadımızı sadece kale arkalarını büyütüp, Maraton ve Numaralı Tribün kalacaktı. Sonrasında iki tribünü yaptıktan sonra bunu Maraton'da da yapılabilir olduğunu gördükten sonra kademeli yapıp, bütün maçlarımızı burada oynamıştık. Bize sunulan ve daha önce çalışmaları yapılan projelerde de kulelerin üzerindeki çatıları kaldırıp işlemlerin yapılacağı, bu sayede dışarıda güçlendirme faaliyetinde kullanılacak malzemenin yapılıp burada işlemlerin uygulanacağı söylendiği için başka bir statta maç yapma durumu olmayacağı ifade edildi. Bu durum, o günkü çalışmanın eseriydi. İlerleyen günlerde daha büyük bir çalışma olduğu takdirde ve inşaat başladığı takdirde nasıl olacağını şu an öngöremiyoruz" diye cevaplandırdı.



"FENERBAHÇE STADI'NDA MEVCUDUN ÜZERİNDE İYİLEŞTİRME YAPILABİLECEK"

Mevcut bir yapıyı güçlendirmenin zor olacağını sözlerine ekleyen Adem Köz, "Her istediğimizi yapamayacağız. Mevcudun üzerinde bir iyileştirme yapılabilecek. Fenerium Tribünü'nde bazı iyileştirmeler çok çabuk yapılabilir. Özellikle sosyal alanları kullanım anlamında. Tabii ki kale arkalarımız ve Maraton Tribünü'nde yerimiz sınırlı. Burada kapasite artırımı ile birlikte çevre düzenlemesi de çok önemli. Sadece bizimle alakalı bir konu değil; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu. Zaten maç çıkışları yoğun ve kalabalık oluyor. Bunu İngiltere'de de yaşadım. Wembley'e giriş ve çıkışlarda bir izdihama sebebiyet vermemek için insanları belli noktada durdurup beklemelerini sağlıyorlardı. O yüzden stadı büyütmekle iş bitmiyor, çevre düzeni ve buraya ulaşımı da göz önünde bulundurmak gerekiyor" açıklamasını yaptı.



"TARAFTARIMIZIN MAÇA GELME ALIŞKANLIĞINI ÇOĞALTMALIYIZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, kapasite artırımına ilişkin de bilgi verdi. Köz, "Durum stadı büyütmekten ziyade efektif kullanmak. Fenerbahçe Stadı en çok doluluk oranına sahip stat ama mevcut duruma göre bazen yalnız kalabiliyor. Bazı maçlarda doluyuz, belli maçlarda geride kalıyoruz. Asıl burada önemli olan durum, taraftarımızın maça gelme alışkanlığını çoğaltmak. Sonraki durumda da kapasite artırımının ne kadar ekonomik ve makul olacak, onu düşünmek gerekiyor. Bir Galatasaray, Beşiktaş maçındaki bilet sıkıntımızdan dolayı sadece kapasite artırımı bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum" dedi.



SARACOĞLU'NDA İNGİLTERE MODELİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti ve deneyimleri hakkında izlenimlerini aktaran sarı-lacivertli yönetici, "Bu seyahat çok verimli geçti. Sahamızdaki çim zeminin bakımı ve bu bakımın gerekli teçhizatlarının alınması için seyahatimiz oldu. Oradaki firma bizi ağırladı. Yaklaşık 6 tane stat gezdik. 3 adet de kulüp binası gezdik. Teknolojik ve yerleşim olarak İngiltere'den feyz almamız lazım. Onlar bu dönüşümü sağlıyorlar. Stadyumlar maç oynanan bir yer dışında yaşanabilir bir alana dönüşmüş. Bizim stadımızın bulunduğu yerde alan sıkıntımız var. Bunları bir anda gerçekleştirmek zor ama temel olarak oradaki standardizasyonu burada belli konularda sağlayabilirsek en azından kulübümüze fayda sağlamış oluruz. Bizim stadımızda mevcut bulunan çim zeminin bakımıyla ilgili halojen lambalar var. Bunu Türkiye'ye ilk getiren Fenerbahçe oldu. Şu anda LED dönüşümü yapacağız. Yine biz öncü olacağız. Seyahatimizde hem bir taraftar hem yönetici gözüyle olaya baktığımda gerçekten futbolun mabetleri orada yer alıyor. Bunlara da büyük yatırımlar yapıldı, geri dönüşleri de zamanla olacağını düşünüyorum. Biz de orada gördüklerimizi burada uygulayabilir miyiz? Evet, onlar üzerinde çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"KENDİ STADIMIZI YAŞAYAN BİR HALE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

Stadyumun bulunduğu bölgeye ekonomik ve sosyal katkılarından bahseden Adem Köz, şöyle devam etti:

"Avrupa stadyumlarının sadece maç günleri değil, maç günleri dışında da kullanıldığını görüyoruz. Konser veya bir etkinliği çok rahat yapıyorlar. Bazı yaşam alanları da oluşturulmuş durumda. Kafeler, sosyal sorumluluk projelerinin hafta içi stat içinde gerçekleştirilmesi gibi durum haline getirmişler. Tottenham Stadı 4-5 saat içinde konser verebilecek hale dönüşüyor, zemini kaldırılıyor ve zarar görmüyor. Buna göre tasarlanmış. VIP kısımları, lounge alanları çok güzel planlanmış. Yaşayan bir hale dönüştürülmüş. Ve çok da büyük ilgi çekiyor. Biz de kendi stadımızda bunları yapabiliriz."