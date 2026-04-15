Ankara Keçiörengücü’nden Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinden kulübün yüzde 20 payı bulunduğunu hatırlatarak, "Satış gerçekleşirse ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon avro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon avro payımız olur. " dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, TSYD Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydin'ın performansıyla gurur duyduklarını ifade eden Tahiroğlu, "İkisini de en son Romanya maçında izledik. Keçiörengücü altyapısından yetişen oyuncuların bu seviyeye gelmesi bizim için gurur verici. Bu işin manevi boyutu." diye konuştu.