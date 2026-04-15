Arda Güler’in performansı yetmedi! Bayern Münih, Real Madrid’i eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşma Allianz Arena'da oynandı. Mücadelede Slavko Vincic düdük çaldı. Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3'lük skorla geçti.

Bayern Münih'in gollerini 6'ncı dakikada Pavlovic, 38'nci dakikada Kane, 89'uncu dakikada Luis Diaz ve 90+4'üncü dakikada Olise kaydetti. Real Madrid'de fileleri 1 ve 29'uncu dakikalarda Arda Güler ile 42'nci dakikada Mbappe havalandırdı.

Real Madrid'de Camavinga, 86'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90+1'inci dakikada kenara geldi.