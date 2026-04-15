Giriş Tarihi: 15.04.2026 23:58

Arda Güler’in performansı yetmedi! Bayern Münih, Real Madrid’i eledi

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid’i 4-3 mağlup etti ve yarı final bileti aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşma Allianz Arena'da oynandı. Mücadelede Slavko Vincic düdük çaldı. Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3'lük skorla geçti.

Bayern Münih'in gollerini 6'ncı dakikada Pavlovic, 38'nci dakikada Kane, 89'uncu dakikada Luis Diaz ve 90+4'üncü dakikada Olise kaydetti. Real Madrid'de fileleri 1 ve 29'uncu dakikalarda Arda Güler ile 42'nci dakikada Mbappe havalandırdı.

Real Madrid'de Camavinga, 86'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90+1'inci dakikada kenara geldi.

İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Bayern Münih, bu sonucun ardından yarı finale yükselen taraf oldu.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final aşamasında Paris Saint Germain ile eşleşti.

