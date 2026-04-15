Atletico Madrid Barça’yı eledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu. Atletico Madrid, çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda Barcelona'yı 2-0 yenerek büyük ses getirmişti. Diego Simeone'nin ekibi, dün rövanşa evinde çıktı ancak Yamal'ın golüyle 4. dakikada 1-0 geri düştü. 24'te de Ferran Torres fileleri havalandırıp skoru 2-0'a getirdi. Atletico şok yaşarken imdadına Lookman yetişti. Llorente'nin pasında düzgün bir vuruşla fileleri havalandıran Lookman, takımına 2-1'lik skorla yarı final biletini aldırdı. Barcelona da Devler Ligi'ne havlu attı.

DEMBELE'DEN RESİTAL

Günün diğer müsabakasında PSG, Liverpool'u 2-0 mağlup etti. Evindeki ilk maçı da 2-0 kazanan Fransız devi, yarı finale yükseldi. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede goller ikinci yarıda geldi. Ousmane Dembele iki defa fileleri havalandırarak takımını zafere götürdü. PSG, yarı finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid ise Arsenal-Sporting'in kazananıyla rakip olacak. Bayern ilk maçı 2-1, Arsenal de 1-0 almıştı. Rövanşlar bugün saat 22.00'de oynanacak.