Fenerbahçe’de Murat Salar’dan prim açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, mevcut forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, yönetici Burçin Gözlüklü de katıldı.

Sezonun son bölümüne yaklaştıklarını hatırlatan Salar, "5 maçımız kaldı, tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle Rizespor maçını kazanacağız. Sonraki maçlara tek tek konsantre olacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olmaları çok önemli. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Geçtiğimiz yılla paralel bir anlaşma yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli yönetici Burçin Gözlüklü ise şunları kaydetti:

Fenerbahçe için sadece iş ortağı değil, bu yolculuğa uzun yıllardır aynı inançla eşlik eden kıymetli bir yol arkadaşıdır. Bu güçlü bağın temellerinin atılmasında pay sahibi olan başta eski başkan Ali Koç olmak üzere herkese teşekkür ederim. Sahadaki mücadelenin en kritik dönemlerinden birine girdik. İki önemli hedefimiz var. İkisi için de büyük inançla ilerliyoruz. Umarım bu birlikteliği sahada başarılarla da taçlandırırız. Bu yolda bizimle yürüyen tüm iş ortaklarımızın katkısı bizler için son derece kıymetli. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum."

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar da toplantıya video mesaj yoluyla katıldı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.