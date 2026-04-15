Fenerbahçe’den çarpıcı talep! Her hafta Riva çıkarması....

VAR'A YABANCI HAKEM, ODAYA TEMSİLCİ

Bu arada Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları, TFF'ye yaptıkları ziyaretin detaylarını şöyle aktardı: "Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları tartıştık, konuştuk kendileriyle. Sürekli kontak halindeyiz. Takipçisiyiz. Son 5 haftaya girdik. İnşallah sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlarımız için, küme düşme hattı da yavaş yavaş zorlaşıyor. Federasyona daha önce gündeme getirdik. Oynanan müsabakanın VAR odasında iki kulübün de temsilcileri olsun. Beşiktaş ve Kayserispor maçında sağ olsun federasyon kabul etti. Temsilci göndermek istedik. Fakat diğer takımlar kabul etmedi. Federasyon sıcak bakıyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda olur." Bu arada Fenerbahçe derbide orta hakem olmasa da VAR'ın yabancı olması isteğini de TFF'ye iletti.