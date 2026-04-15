Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Victor Osimhen takımla çalıştı!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 21:11

Galatasaray'da Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

