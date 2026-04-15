Haber turu

Burak Yılmaz 4 ayrı maddeden disipline gönderildi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Rizespor'a kaybettikleri maçın ardından istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile ilgili konuştu. Basın toplantısında, "Ben istifa ediyorum. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik, hak yeme var. Bu hakemlerle, bu MHK başkanıyla olmaz." diyen Burak Yılmaz ile henüz görüşmediğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Geçmişte yine istifa etmişti, döndürdük. Bu sefer geri dönüş yok." derken karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Öte yandan Burak Yılmaz, "Sportmenliğe aykırı hareket, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 4 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edildi.

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit PFDK'ya sevk edildi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk'un, Kocaelispor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi. Ali Yiğit'in, maç sonu koridorda hakemlere hakaret ettiği raporda yer almıştı. Öte yandan G.Saray'a, Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 1 milyon 460 bin TL para cezası uygulandı.

Kadın Milli Futbol Takımımız ilk yenilgisini İsviçre'den aldı

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki 3. maçında deplasmanda İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. İlk 2 karşılaşmasında Malta (3-0) ve Kuzey İrlanda'yı (1-0) yenen Ay-Yıldızlılar, 6 puanda kaldı. İsviçre'nin golleri Csillag (2) ve Viola'dan gelirken tek sayımızı Ebru Topçu kaydetti. Milliler, cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda yine İsviçre ile kozlarını paylaşacak. 5 Haziran'da Kuzey İrlanda, 9 Haziran'da da Malta ile karşılaşacak Türkiye, puan sıralamasına göre Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur play-off maçı oynayacak.