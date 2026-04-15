Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor 4 büyüklere diş geçiremedi
Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:48

Kayserispor 4 büyüklere diş geçiremedi

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de 4 büyüklere karşı oynadığı maçlardan yenilgiyle ayrıldı.

İHA
  • ABONE OL

Süper Lig'de kötü günleri bir türlü geride bırakamayan Kayserispor, puan kısırlığı yaşarken 4 büyük takıma karşı da diremedi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçları kaybeden Kayserispor, kalesini gole kapatmakta başarılı olamadı. 8 maçın 6'sında gol atmayı başaramayan sarı kırmızılı ekip, rakip ağlara 3 gol bırakırken kalesinde ise 28 gol gördü.

Kayserispor'un dört büyük takıma karşı oynadığı maçlarda sonuçlar ise şu şekilde:

Beşiktaş-Kayserispor: 1-0
Galatasaray-Kayserispor: 4-0
Trabzonspor-Kayserispor: 4-0
Fenerbahçe-Kayserispor: 4-2
Kayserispor-Beşiktaş: 0-4
Kayserispor-Galatasaray: 0-4
Kayserispor-Trabzonspor: 1-3
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz