Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun son durumu belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:54 Son Güncelleme: 15.04.2026 10:55

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun son durumu belli oldu!

Trabzonspor'da sakatlığı süren Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun Başakşehir maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verildi.

SPOR SERVİSİ
  • ABONE OL

Son oynanan Alanyaspor maçı öncesi antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hissedince maç kadrosundan çıkarılan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'nun çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmamıştı.

Teknik heyet, antrenmanda kendisini deneyen Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ederken kulüp doktorlarına pazar günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi talimatı verdi.

Bordo-mavililer, Onuachu'nun bu sezon forma giymediği 4 maçta 7 puan kaybederken taraftarlar başarılı santrforu bir an önce sahada görmek istiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz