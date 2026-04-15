Trabzonspor’dan ’avantaj’ transferi!

TÜRK STATÜSÜNDE FORMA GİYEBİLİR

Bordo-mavililerin kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden biri de geçtiğimiz sezonun devre arasında gündemde olan Silas Sinan Andersen... Bu transferin Trabzonspor açısından kilit noktalarından biri, oyuncunun kural avantajı. Babası Türk, annesi Danimarkalı olan, tam adıyla Silas Sinan Erhen Thorup Andersen, Süper Lig'de Türk statüsünde forma giyebilir.

Daha önce taraflar arasındaki süreçte BK Hacken'in, oyuncu için yüksek bonservis beklentisi (yaklaşık 6 milyon Euro) anlaşmayı zora sokmuştu. Ancak 21 yaşındaki yeteneğin Türkiye'de oynamaya sıcak bakması ve Karadeniz ekibinin bu transferdeki ısrarı, süreci yeniden canlandırdı. İki kulüp arasında yeni sezon için pazarlıkların tekrar başlayacağı ve Trabzonspor'un güçlü fiziğiyle öne çıkan futbolcuyu, daha makul bir bonservisle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtiliyor.