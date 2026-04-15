Trabzonspor’dan cezaya karşılık olay tribün kararı!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Trabzonspor- Galatasaray mücadelesi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 34 bin bordo-mavili taraftarın çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle biletlerini 1 maçlığına bloke etmişti.

Zirve mücadelesi veren Karadeniz kulübü de bu olaya büyük tepki göstermiş hatta Başkan Ertuğrul Doğan, "Gerekirse bedava yaparım, yine o tribünleri doldururum" demişti. Trabzonspor'un pazar günü Papara Park'ta oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının bilet fiyatları dün açıklandı ve neredeyse bedavadan satışa çıktığı duyuruldu.

'40 BİN YÜREK TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALACAKTIR'

Güney-Kuzey kale arkası 5 TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 10 TL, Doğu tribünler 10 TL, Batı tribünler de 200 TL'den alıcı bulacak. Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman da bilet fiyatlarındaki bu önemli indirim için "Trabzonspor'un inancını, birlik ruhunu ve sarsılmaz duruşunu hep birlikte göstereceğiz. Pazar günü omuz omuza verecek 40 bin yürek, yalnızca takımını desteklemek için değil; Büyük Trabzonspor'un gücünü, vakarını ve iradesini bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermek için tribündeki yerini alacaktır" dedi.