Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli olacak
Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:38

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli olacak

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

AA
UEFA Konferans Ligi’nde yarı finalistler belli olacak
  • ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Yarın oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)

22.00 AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)

22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)

22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz