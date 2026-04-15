Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen gladyatöre döndü!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 08:54 Son Güncelleme: 15.04.2026 08:55

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen, sembolü haline gelen maskesinin yanına bir de özel bandaj ekleyerek Gençlerbirliği maçında sahaya çıkacak.

SPOR SERVİSİ Futbol
  • ABONE OL

Yıllardır yüzüne taktığı maskeyle özdeşleşen Victor Osimhen, bir ay sonra sahalara Gençlerbirliği maçıyla dönmeye hazırlanıyor.

Kolundan ameliyat olurken dizinden de ufak bir operasyon geçiren Osimhen, geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Bu hafta takıma katılacak Nijeryalı forvetin kolu için özel bandaj hazırlandı.

Şampiyonluk yarışında takımını daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Osimhen, fedakârlık yapmaya hazır durumda. Maskesi ve bandajıyla gladyatörü andıracak yıldız oyuncuya Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında süre verilecek. Osimhen, 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz