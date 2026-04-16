Adem Bona'lı 76ers, NBA play-off'larına yükseldi!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 10:33

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 109-97 yenerek Doğu Konferansı play-off'larında 7. sırayı garantiledi.

AA
  • ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 109-97 mağlup etti. Bu sonucun ardından 76ers, Doğu Konferansı play-off'larında 7. sırayı garantiledi.

Play-off'a yükselen 76ers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, VJ Edgecombe ise 19 sayı ve 11 ribaunt kaydetti.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona ise maçı 2 sayı, 3 ribaunt ve 3 blokla tamamladı.

Magic'te Desmond Bane ise 34 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

WARRIORS KAZANDI

NBA play-in maçında, Batı Konferansı'nda normal sezonu 10. sırada tamamlayan Golden State Warriors deplasmanda sezonu 9. sırada bitiren Los Angeles Clippers'ı 126-121 yenerek NBA'in play-in turnuvasında bir üst tura yükseldi.

Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı atarken Clippers'ta ise Bennedict Mathurin, 23 kaydetti.

Warriors, bir üst turda Phoenix Suns'ı yenerse Batı Konferansı'nda 8. sırayı alacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA