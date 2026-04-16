Altın ayakkabı’ya dev yürüyüşü!

Trabzonspor'un 2.01'lik dev golcüsü Paul Onuachu, bu sezon sergilediği muhteşem performansla sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da sallıyor. Süper Lig'de attığı 22 golle krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı yıldız, Avrupa'nın en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Altın Ayakkabı (European Golden Shoe) yarışında dev isimleri geride bırakarak 10. sıraya kadar yükseldi. Altın Ayakkabı puanlama sisteminde, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri nedeniyle Süper Lig'de atılan her gol 1,5 katsayı ile çarpılıyor. İngiltere, İspanya ve Almanya gibi '5 Büyük Lig'de bu katsayının 2 olmasına rağmen Onuachu, attığı 22 golle ulaştığı 33 puan sayesinde listede üst sıraya adını yazdırdı.

HARRY KANE ZİRVEDE

Listenin başında 31 gol ve 62 puanla Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane bulunurken, altında Kylian Mbappe (46 puan) ve Erling Haaland (44 puan) gibi dünya starları yer alıyor. Özellikle katsayı avantajı düşük olan liglerden gelip ilk 10'a girmek büyük bir başarı kabul ediliyor. Mallorca forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi de listede 42 puanla 4. sırada.