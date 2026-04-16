Barça’la aslanım!

Bir yandan Kocaelispor beraberliğiyle avantaj kaybettiği şampiyonluk yarışında mücadele eden Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda serbest kalacak dünya yıldızlarını takibe alan sarı-kırmızılı yönetim, gözüne Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı kestirdi. SABAH Spor'un geçen hafta manşetine taşıdığı Portekizli 10 numara için ilk yoklamayı, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan yapmış ve telefonla iletişime geçerek Galatasaray'ı anlatmıştı. Bonservis ödenmeyecek tecrübeli futbolcunun 3 yıllık maliyetinin 50 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

CİMBOM'UN KOZU, ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Barcelona hayali kuran 31 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibine pahalı geldi ve yeni sezon planlamasında yer almıyor. Barça'nın devreden çıkmasıyla Galatasaray'ın bu transferde eli güçlendi. Dries Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva için şartlarını sonuna kadar zorlayacak. Olası şampiyonluk ve garantilenecek Şampiyonlar Ligi geliri, bu transferde Aslan'ın en önemli kozu olacak. Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den birçok teklif aldığı konuşulan Silva'nın, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi istediği ve menajeriyle şartları değerlendirmeye devam ettiği kaydedildi.



SABAH Spor, 11 Nisan'da manşetten verdiği haberinde Galatasaray'ın, gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva ile İlkay Gündoğan üzerinden iletişime geçtiğini okuyucularına duyurmuştu

9 YILDA 18 KUPA

2017 yazında Monaco'dan 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz deviyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra 2 İngiltere Kupası (FA Cup), 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa kaldırdı.