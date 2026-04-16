Devler Avrupa’da zirvede!

Avrupa'da
en fazla YouTube abonesi olan kulüpler açıklanırken, ilk 20 arasına 5 büyük lig takımları dışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da girdi. Aslan, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 15, Kanarya 16, Kartal ise 19. basamakta kendine yer buldu.
Sarı-kırmızılıların, platformdaki abone sayısı 3,9 milyona ulaşırken, Fenerbahçe'nin 3,1 milyona, siyah-beyazlı ekibin ise 1,7 milyona çıktı. YouTube'ta 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol devi Barcelona oldu.
İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor. İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor. İngiltere'den Liverpool 12,1 milyon, Manchester United ise 11 milyon aboneye sahip.