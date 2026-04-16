Gençlig turnuvası Trabzon’da başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TÜGVA tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlig Liseler Arası Futbol Turnuvası' Faroz Futbol Sahası'nda başladı.katılımıyla düzenlenen turnuvanın açılışına Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Orhan ile çok sayıda davetli katıldı. Ülke genelinde 81 ilden 5 bin takımın katılacağı dev organizasyonun Türkiye finali ise Haziran ayında Trabzon'da gerçekleştirilecek.