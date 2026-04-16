Gol sanatçısı!

Dünya futbol tarihine bir Türk genci, adını altın harflerle yazdırıyor: Arda Güler. Takımı Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e 4-3 yenilerek elense de milli futbolcumuz, müsabakaya damga vurmayı başardı.

Henüz 35. saniyede Alman devinin kalecisi Neuer'in hatalı pasında topu kapan Arda, uzaklardan sert şutuyla fileleri havalandırdı. Hem Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı hem de Real Madrid'in Devler Ligi'ndeki en hızlı golünü kaydetti. 6. dakikada Pavlovic eşitliği sağlarken 29'da İspanyol ekibi serbest vuruş kazandı, topun başına yine usta ayak geldi…

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Arda müthiş frikiğiyle ağları sarstı ve 2-1'i buldu. Harry Kane 38'de beraberliği yakalarken 42'de Mbappe yeniden Real'i üstünlüğe taşıdı. Ancak işler istenilen gibi gitmedi. Camavinga 86'da amatörce ikinci sarıdan kırmızı kartla atılırken Madrid 10 kişi kaldı. 89'da Diaz, 90+4'te de Olise golünü atarak Bayern'i yarı finale çıkardı. Arda Güler, maçın ardından hakem Slavko Vincic'e gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.