Göztepe’de hedef Kocaelispor karşısında galibiyet!

Giriş Tarihi: 16.04.2026 12:31

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda cumartesi günü Kocaelispor'la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe, rakibine karşı son yıllarda iyi sonuçlar alamadı.

Göztepe, Süper Lig'in 30.haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, Kocaelispor'la oynadığı son 3 maçta galip gelemezken, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kocaelispor'u son olarak 2003-04 sezonunda 1'inci Lig'de 4-2 yenebilen Göz-Göz, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlılara 2 maçta da kaybetti. Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'a tek golle boyun eğen Göztepe, deplasmanda da rakibine 3-2 yenilmişti.

İki takım bu sezon yıllar sonra Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Evinde üst üste oynadığı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarından beklediği sonuçları alamayan Göztepe haftaya 47 puan ve averajla 5'inci RAMS Başakşehir'in gerisinde 6'ncı sırada girdi.

BOKELE BELİRSİZ

Kocaeli deplasmanında mutlak galibiyet hedefleyen Göztepe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Kamerunlu stoper Malcom Bokele'nin durumu ise belirsizliği koruyor.

