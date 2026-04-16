Süper Lig’de 30. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Giriş Tarihi: 16.04.2026 10:12

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla açılacak.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor.

Haftanın açılış mücadelelerinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u, Hesap.com Antalyaspor da evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 30. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)

18 Nisan Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

19 Nisan Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20 Nisan Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor (Gaziantep)

