Tedesco kalacak!

Karagümrük yenilgisi sonrası Başkan Sadettin Saran'ın ültimatom verdiği teknik direktör Domenico Tedesco, gelecek sezon da takımın başında kalacak. Son haftalardaki çıkışla beraber şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlileri iddialı pozisyona sokan genç teknik adam ileÖzellikle Başkan Saran'ın, performansından memnun olduğu İtalyan hoca ile yola devam etmek istediği bildirildi. Bilindiği üzere Fenerbahçe'de olağanüstü seçim var. Bu seçime de Başkan Saran'ın aday olarak girmesi bekleniyor.