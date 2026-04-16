Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Bordo Mavililer, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan sabah antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular, akşam antrenmanında ise gruplar halinde hücum ve savunma çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.