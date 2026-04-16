UEFA Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları sona erdi.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık avantajıyla toplamda 5-2'lik skorla yarı finale adını yazdırdı.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ise AEK'e deplasmanda 3-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçın avantajıyla toplamda 4-3'lük skorla turladı.

Crystal Palace da Fiorentina karşısında ilk maçın avantajını kullanarak, 2-1 kaybetmesine karşın turu geçti ve Shakhtar'ın rakibi oldu.

Geceye damga vuran maç ise Strasbourg ile Mainz arasında geçti. Strasbourg, deplasmanda 2-0 kaybettiği eşleşmede rakibini 4-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından turnuvadaki yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace

Rayo Vallecano-Strasbourg

Yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak. Turnuvanın finali 27 Mayıs'ta Almanya'da gerçekleşecek.