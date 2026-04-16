Yok artık!

Süper Lig'de teknik adam ayrılıkları devam ediyor. 29 haftası geride kalan ligimizde bu sezon da istikrarsız bir görüntü hâkim. Metin Diyadin (Gençlerbirliği), Thomas Reis (Samsunspor), Radomir Djalovic (Kayserispor) ve Levent Şahin'in (Gençlerbirliği) ardından gidenler kervanına son olarak Burak Yılmaz (Gaziantep FK) eklendi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, olaylı açıklamalarının ardından bu sezon ikinci kez görevinden ayrıldı. Sezonun ilk yarısında 16, ikinci devresinde 7 olmak üzere 13 farklı takım, 23 teknik direktör göndererek geçen dönemi de geride bıraktı. 2024- 25'te totalde 20 çalıştırıcıyla yollar ayrılmıştı. Takımlar kötü gidişatın faturasını iki hocaya daha keserse son 2 sezon da egale edilecek. Teknik adamların sürelerine bakıldığında bu sezon 18 gün kulübede oturan Levent Şahin, en kısa çalışan isim oldu. Ligde görevinde 1 yılı aşan sadece 3 hoca bulunuyor. G.Saray'da son 3 sezonun şampiyonu Okan Buruk (3 yıl 9 ay), Göztepe'den Stanimir Stoilov (2 yıl 4 ay) ve Trabzonspor'dan Fatih Tekke (1 yıl 1 ay).
İŞTE HOCA SİRKÜLASYONU
GİDEN...................... TAKIM
Burak Yılmaz...........G.Birliği
Levent Şahin............G.Birliği
R.Djalovic.................Kayseri
Thomas Reis............Samsun
Metin Diyadin.........G.Birliği
Çağdaş Atan............Konyaspor
Orhan Ak.................Eyüpspor
Onur Can.................Karagümrük
Erol Bulut................Antalyaspor
Burak Yılmaz...........Gaziantep
V.Demirel................G.Birliği
S.Arveladze.............Kasımpaşa
İlhan Palut...............Ç.Rizespor
Recep Uçar..............Konyaspor
Marcel Licka............Karagümrük
Hüseyin Eroğlu........G.Birliği
E.Belözoğlu.............Antalyaspor
M.Gisdol..................Kayseri
Selçuk Şahin............Eyüp
Çağdaş Atan............Başakşehir
J.Mourinho..............F.Bahçe
Solskjaer..................Beşiktaş
İ.Taşdemir................Gaziantep FK