Yok artık!

Süper Lig'de teknik adam ayrılıkları devam ediyor. 29 haftası geride kalan ligimizde bu sezon da istikrarsız bir görüntü hâkim. Metin Diyadin (Gençlerbirliği), Thomas Reis (Samsunspor), Radomir Djalovic (Kayserispor) ve Levent Şahin'in (Gençlerbirliği) ardından gidenler kervanına son olarak Burak Yılmaz (Gaziantep FK) eklendi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, olaylı açıklamalarının ardından bu sezon ikinci kez görevinden ayrıldı. Sezonun ilk yarısında 16, ikinci devresinde 7 olmak üzere 13 farklı takım, 23 teknik direktör göndererek geçen dönemi de geride bıraktı. 2024- 25'te totalde 20 çalıştırıcıyla yollar ayrılmıştı. Takımlar kötü gidişatın faturasını iki hocaya daha keserse son 2 sezon da egale edilecek. Teknik adamların sürelerine bakıldığında bu sezon 18 gün kulübede oturan Levent Şahin, en kısa çalışan isim oldu. Ligde görevinde 1 yılı aşan sadece 3 hoca bulunuyor. G.Saray'da son 3 sezonun şampiyonu Okan Buruk (3 yıl 9 ay), Göztepe'den Stanimir Stoilov (2 yıl 4 ay) ve Trabzonspor'dan Fatih Tekke (1 yıl 1 ay).



İŞTE HOCA SİRKÜLASYONU

GİDEN...................... TAKIM

Burak Yılmaz...........G.Birliği

Levent Şahin............G.Birliği

R.Djalovic.................Kayseri

Thomas Reis............Samsun

Metin Diyadin.........G.Birliği

Çağdaş Atan............Konyaspor

Orhan Ak.................Eyüpspor

Onur Can.................Karagümrük

Erol Bulut................Antalyaspor

Burak Yılmaz...........Gaziantep

V.Demirel................G.Birliği

S.Arveladze.............Kasımpaşa

İlhan Palut...............Ç.Rizespor

Recep Uçar..............Konyaspor

Marcel Licka............Karagümrük

Hüseyin Eroğlu........G.Birliği

E.Belözoğlu.............Antalyaspor

M.Gisdol..................Kayseri

Selçuk Şahin............Eyüp

Çağdaş Atan............Başakşehir

J.Mourinho..............F.Bahçe

Solskjaer..................Beşiktaş

İ.Taşdemir................Gaziantep FK