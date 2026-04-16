Yönetim elini cebine attı kriz çözüldü!

F.Bahçe'de uzun süredir gündemde olan prim sorunu sonunda çözüldü. Oyunculara toplamda 1.5 milyon dolar (67 milyon TL) ödendiği belirtildi. Söz konusu rakamın 500 bin dolarlık kısmının başkan Sadetten Saran, 800 bin dolarlık bölümünün ise kulüp yöneticileri tarafından karşılandığı belirtildi. Öte yandan Başkan Vekili Murat Salar sponsorluk anlaşmasında kendisine yöneltilen, "Şampiyonluk primi belirlendi mi? Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden bu konuda size gelen bir şey oldu mu, sosyal medyada yazılanlar var" hatırlatması üzerine, "Önümüzdeki kalan maçlara tek tek hazırlanıyoruz. Bütün konsantrasyonumuz Çaykur Rizespor maçı" cevabını verdi.

SPONSORLUK ANLAŞMASI YENİLENDİ

Fenerbahçe ile Otokoç arasında futbol takımı forma göğüs sponsorluğu yenilendi. İmza törenine sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Murat Salar, yönetici Burçin Gözlüklü ve Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici katıldı.