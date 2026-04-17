3. bölgede sakın faul yapmayın!

Amerikalı futbol yorumcusu Roger Bennett, Bayern Münih- Real Madrid maçının ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden ABD'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya seslendi. Roger Bennet, "ABD Milli Takımı'na sadece şunu söyleyeceğim; Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı oynarken sakın üçüncü bölgede faul yapmayın. Arda Güler sizi cezalandırır. Benden söylemesi. Bu çocuğa çok dikkat edin"
ifadelerini kullandı. Fransız eski golcü Thierry Henry ise "Arda sadece futbol oynamıyor, sorumluluk alıyor. Tartışmasız bir dünya klası. Artık onun potansiyelinden bahsedilemez çünkü dünya futbolunda varlığını ispat etmiştir"
yorumunu yaptı.