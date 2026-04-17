Giriş Tarihi: 17.04.2026 19:09

Ahmet Çakar’dan Icardi ve Okan Buruk sözleri! ‘Bir daha Galatasaray’dan içeri giremez’

Ahmet Çakar, Libero TV YouTube kanalında Okan Buruk ve Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar, Libero TV YouTube kanalında Galatasaray gündemini değerlendirdi.

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmesi durumunda olası senaryolara dikkat çekti.

Mauro Icardi ile ilgili Ahmet Çakar, "Bugünden sonra 5 maç var. Galatasaray şampiyonluğu kaybederse Icardi bir daha Galatasaray'a değil Türkiye'ye giremez" dedi.

Okan Buruk'un da çok şey kaybedeceğini vurgulayan Ahmet Çakar, "Okan Buruk bir daha en az 3-4 sene Galatasaray'dan içeri giremez. A Milli Futbol Takımı'nı düşünüyorsa, o kariyerini bitirir. Avrupa'da baba takımlara gitmez, belki yancı takımlara gider. Okan Buruk da çok şey kaybeder" şeklinde konuştu.

