Ahmet Çakar’dan Icardi ve Okan Buruk sözleri! ‘Bir daha Galatasaray’dan içeri giremez’

Mauro Icardi ile ilgili Ahmet Çakar, "Bugünden sonra 5 maç var. Galatasaray şampiyonluğu kaybederse Icardi bir daha Galatasaray'a değil Türkiye'ye giremez" dedi.

Okan Buruk'un da çok şey kaybedeceğini vurgulayan Ahmet Çakar, "Okan Buruk bir daha en az 3-4 sene Galatasaray'dan içeri giremez. A Milli Futbol Takımı'nı düşünüyorsa, o kariyerini bitirir. Avrupa'da baba takımlara gitmez, belki yancı takımlara gider. Okan Buruk da çok şey kaybeder" şeklinde konuştu.